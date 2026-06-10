Unfall beim Entladen

Muldenkipper kippte in Brandenberg um, Fahrer von Feuerwehr geborgen

Das schwere Fahrzeug kippte beim Entladen um.
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