Auto landete nach Kollision in St. Johann in Feld: Zwei Frauen verletzt
St. Johann in Tirol – Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag in St. Johann in Tirol. Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 12.20 Uhr auf der Pass-Thurn-Straße (B161) unterwegs, als im Bereich der sogenannten „Egger-Kreuzung“ plötzlich ein Pkw von rechts in ihren Wagen fuhr.
Die 62-jährige Lenkerin dieses Autos fuhr daraufhin geradeaus über die dortige Verkehrsinsel und anschließend noch mehrere hundert Meter im angrenzenden Feld, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die 58-Jährige kollidierte nach dem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, das von einem 42-Jährigen gelenkt wurde.
Die beiden Frauen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen und wurden mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann gebracht. Der 42-Jährige blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die B161 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme nur wechselseitig befahrbar. (TT.com)