Auto landete nach Kollision in St. Johann in Feld: Zwei Frauen verletzt

St. Johann in Tirol – Zwei Verletzte und drei beschädigte Autos: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag in St. Johann in Tirol. Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 12.20 Uhr auf der Pass-Thurn-Straße (B161) unterwegs, als im Bereich der sogenannten „Egger-Kreuzung“ plötzlich ein Pkw von rechts in ihren Wagen fuhr.

Die 62-jährige Lenkerin dieses Autos fuhr daraufhin geradeaus über die dortige Verkehrsinsel und anschließend noch mehrere hundert Meter im angrenzenden Feld, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Die 58-Jährige kollidierte nach dem Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, das von einem 42-Jährigen gelenkt wurde.