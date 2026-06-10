Verein K.I.O.T. lädt ein: Warum der Bouldercup diesmal früher stattfindet als gewohnt

Statt im August findet der Bouldercup heuer schon Anfang Juli statt und eröffnet damit die Kletter- und Festivalsaison deutlich früher als gewohnt. Neben dem sportlichen Teil gibt es Heavy Rock und Musik aus einer berühmten Netflix-Serie.

Lienz – Bouldern, Musik und Sommerstimmung verschmelzen auch 2026 wieder in der RGO-Arena in Lienz, wenn K.I.O.T. – Klettern in Osttirol am 3. und 4. Juli zum K.I.O.T Bouldercup lädt. Auffällig in diesem Jahr: Der Event rückt erstmals von Mitte August auf Anfang Juli vor. „Im August gibt es schon so viele Veranstaltungen“, sagt Stefan Achmüller von K.I.O.T. „Wir wollen dem Festival mehr Raum geben, deshalb haben wir beschlossen, es Anfang Juli zu machen.“

Den Auftakt am Freitag, 3. Juli 2026, übernimmt die Grazer Heavy-Rock-Formation KRPL. Das instrumentale Trio steht für einen kompromisslosen Sound zwischen Metal, Stoner Rock, Psychedelic und Doom. Ohne Gesang, aber mit massiver Wucht entsteht ein dichter, roher Klangkörper, der die Sitzstartparty ab 18 Uhr in ein energiegeladenes Open-Air-Erlebnis verwandelt.

Musik aus „Haus des Geldes“

La Fanfarria del Capitán spielt beim K.I.O.T Bouldercup. © La Fanfarria

Im Anschluss folgt mit La Fanfarria del Capitán ein international gefragter Live-Act aus Argentinien. Die 2005 gegründete Band kombiniert Rock, Ska, lateinamerikanische Rhythmen und Weltmusik zu einem explosiven, unverwechselbaren Sound. Bekannt aus der Netflix-Serie „La Casa de Papel“ (deutsch: Haus des Geldes) und mit sieben veröffentlichten Alben im Rücken, bringt die Band eine einzigartige Mischung aus Balkan-inspirierter Festivalkultur, Ska-Ekstase und Rock-Energie nach Lienz und verwandelt den Open-Air-Abend in ein internationales Tanzspektakel.

Der Samstag, 4. Juli 2026, steht ganz im Zeichen des Bouldercups selbst. Teilnehmen können alle Kletterbegeisterten – unabhängig vom Leistungsniveau. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort bei der RGO-Arena bis 11.30 Uhr, der Start ist um 12 Uhr. Die Startgebühr beträgt 25 € für unter 18-Jährige und 35 € für Erwachsene. Der Bewerb wird im K.O.-Modus ausgetragen, bei dem sich die Athlet:innen in mehreren Runden messen. Pro Boulder stehen vier Minuten zur Verfügung, mit beliebig vielen Versuchen innerhalb dieses Zeitfensters.

Maya Klaunzer gewann im vorigen Jahr die Damenwertung. © Wegerpixel Philipp Weger

Die besten qualifizieren sich für das Finale am Abend, das unter Isolationsbedingungen im Flash-Modus entschieden wird. Musikalisch begleitet wird der Wettkampftag von den DJs Jorge & Domingez. Ab 23 Uhr verwandelt sich die RGO-Arena bei der Afterparty in einen elektronischen Dancefloor. Jorge & Domingez, Fu und Andaba sorgen mit House, Techno und Psytechno für eine lange Nacht voller Energie, Groove und Tanzbarkeit.

Das war der Bouldercup 2025 open_in_full © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel © Wegerpixel

Terminkalender

Freitag, 3.07.2026: Sitzstartparty

Eintritt: Freiwillige Spenden  Einlass ab 18 Uhr  20 – 21 Uhr KRPL  21.30 – 23 Uhr La Fanfarria del Capitán

Samstag, 4.07.2026: Bouldercup

Anmeldung vor Ort bis 11.30 Uhr  Startgebühr: unter 18 Jahre: 25 € / ab 18 Jahren: 35 €  Start: 12 Uhr  Finale: 22 Uhr  DJs: Jorge und Domingez

Samstag, 4.07.2026: Afterparty