Benkos Mutter darf bei Liechtensteiner Stiftung wieder mitreden

Ingeborg Benko darf bei der 50 Millionen Schweizer Franken schweren Ingbe-Stiftung in Liechtenstein ihre Rechte als Stifterin wieder ausüben, entschied ein Gericht. Benkos Insolvenzverwaltung muss die Verfahrenskosten über mehrere Hunderttausend Euro zahlen.

René Benkos Mutter Ingeborg Benko kann wieder uneingeschränkt ihre Rechte als Stifterin der Ingbe-Stiftung ausüben. Das Liechtensteiner Oberlandesgericht hat eine einstweilige Verfügung der ersten Instanz aufgehoben, die rund 50 Mio. Franken aus dem Stiftungsvermögen eingefroren hatte. Die Maßnahme hatte Andreas Grabenweger, Masseverwalter von René Benko, erwirkt. Grabenweger hat aber noch die Möglichkeit, zum Liechtensteiner Höchstgericht zu gehen.

Teures Verfahren

Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier René Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist. Daher argumentieren René Benko bzw. sein Anwalt, das Geld in der Ingbe-Stiftung gehöre nicht ihm. Grabenweger bestreitet dies und wirft Benko vor, sein Geld in der Stiftung in Sicherheit vor Gläubigern gebracht zu haben.