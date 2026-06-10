Große Hilfsbereitschaft: Charity-Events in Hall brachten stolze Spendensummen ein

Wie man Geselligkeit und Unterhaltung mit wohltätigen Zwecken verbindet, bewiesen in Hall zuletzt gleich mehrere Veranstaltungen. Bei einer Charity-Party im Rahmen des Haller Nightseeings und einem Benefiz-Kabarettabend des Lions Club Hall zeigten sich die BesucherInnen sehr spendenfreudig.

Hall – Bereits zum dritten Mal wurde heuer im Rahmen des Haller Nightseeings, also der alljährlichen Einkaufs- und Kulturnacht, für den guten Zweck gefeiert. Diesmal brachte die Charity-Party ein Spenden-Rekordergebnis: Insgesamt konnten 6040 Euro gesammelt werden.

Unterstützt wurde diesmal eine Haller Familie, die in den vergangenen Monaten mehrere schwere Schicksalsschläge bewältigen musste (und anonym bleiben möchte). Umso größer war die Freude bei der offiziellen Scheckübergabe, die kürzlich im Feinkostladen Scartezzini stattfand.

Fritz Mair und Sabrina Weber hatten die Benefizveranstaltung Ende April zum dritten Mal organisiert. „Dass wir heuer sogar einen neuen Rekord aufstellen konnten, macht uns unglaublich dankbar“, betonen die beiden OrganisatorInnnen. Viele regionale Unternehmen, freiwillige Helferinnen und Helfer trugen gemeinsam mit den Gästen zum Erfolg bei.

Überreicht wurde der Spendenscheck von Stadtrat Johannes Tilg, der die Veranstaltung selbst als Sponsor unterstützte und während des Abends mit vielen anderen Freiwilligen hinter der Bar im Einsatz stand.

Humor und guter Zweck

Der Benefizabend mit Markus Linder (l.) und Hubert Trenkwalder sorgte nicht nur für Unterhaltung, sondern auch für viele Spenden. © Schiestl/Elsässer

Einige Tage zuvor hatte auch der Lions Club Hall in Tirol, unter seinem aktuellen Präsidenten Herbert Kaufmann, zu einer großen Benefizveranstaltung geladen: Im prall gefüllten Kurhaus Hall ging ein bunter (Musik-)Kabarettabend mit Markus Linder und Hubert Trenkwalder in Szene. Diese präsentierten ihr Programm „Große Hits & Raritäten“. Danach bat der veranstaltende Serviceclub noch zu einem Buffet mit zahlreichen selbst zubereiteten Köstlichkeiten.

Der Lions Club Hall in Tirol engagiert sich seit vielen Jahren für soziale und wohltätige Projekte in der Region. Auch der Erlös dieser Veranstaltung fließt natürlich wieder karitativen Zwecken zu.