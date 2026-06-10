Kitzbühel rockt: Landesmusikschule eröffnet Open-Air-Saison im BH Hof

Am Freitag, den 12. Juni, verwandelt sich der BH Hof in Kitzbühel in eine Open-Air-Bühne. Die Landesmusikschule Kitzbühel startet traditionell ihre Open-Air-Saison mit vier jungen Bands. Das Publikum erwartet einen Abend voller Rock- und Pop-Covers sowie eigener Songs.

Kitzbühel – Unter dem Motto „Let´s Rock!“ zeigen am Freitag, den 12. Juni gleich vier Formationen der Musikschule Kitzbühel ihr Können bei einem Open-Air im BH Hof. Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr. Den Auftakt macht „Beauties and the Beast“. Mit Front-Frau Marina Jöchl sorgen die fünf Musiker für rockige Töne. Sie konnten bereits auf heimischen Bühnen Erfahrungen sammeln.

Im Anschluss betritt „Toxic City“ die Bühne. Die Band ist bekannt für ihre Interpretationen von Rockklassikern. Fans von Deep Purple, AC/DC und Europe aus den 80er Jahren kommen hier auf ihre Kosten. Die drei jungen Damen von „Lips n´ Laces“ erhalten Verstärkung. Leopold Sununu bereichert die Gruppe an der E-Gitarre. Ihr Repertoire umfasst Rock- und Pop-Covers sowie selbst komponierte Stücke.