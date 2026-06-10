Osttiroler Radzug ist wieder unterwegs: Über 100.000 Fahrgäste im Vorjahr

Mit Beginn der Sommersaison ist der Osttiroler Radzug wieder unterwegs: Bis Mitte September verbindet er die Orte Lienz und Innichen entlang des Drauradwegs. So haben Radfahrerinnen und Radfahrern eine klimafreundliche Rückreisemöglichkeit nach ihrer Tour.

Lienz, Innichen – Der Radzug ist ein Erfolgsmodell: 2025 nutzten rund 104.600 Fahrgäste das Angebot. Die Strecke nach Lienz mit dem Fahrrad zurückzulegen und anschließend mit der Bahn nach Innichen retour zu fahren, ist besonders bei Gästen aus Italien sehr gefragt. Entsprechend werden rund um italienische Feiertage – etwa den 15. August – traditionell besonders viele Radlerinnen erwartet.

Pionierprojekt läuft seit 28 Jahren

Der Osttiroler Radzug gilt als Pionierprojekt im touristischen Freizeitverkehr: Bereits 1998 von den ÖBB eingeführt, ist er seit 2019 fixer Bestandteil des vom VVT organisierten Tiroler Nahverkehrs. Im vorderen Bereich des Zuges stehen Sitzplätze zur Verfügung, während die Fahrräder in einem eigenen Waggon mit rund 300 Abstellplätzen transportiert werden.

In der Radsaison von Mitte Mai bis Ende September verkehren insgesamt 440 der speziellen Radzugverbindungen. Das Konzept ist einfach: Die Strecke entlang des Drauradwegs zwischen Innichen und Lienz kann bequem in eine Richtung geradelt werden – die Rückfahrt erfolgt mit dem Zug.

„Der Osttiroler Radzug verbindet zwei starke Mobilitätsformen: das Fahrrad für die aktive Freizeitgestaltung und die Bahn für die komfortable Rückfahrt. Die hohen Fahrgastzahlen sind ein klares Zeichen dafür, dass solche Angebote angenommen werden – von Einheimischen ebenso wie von Gästen“, erklärt Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel.

VVT-Geschäftsführer Alexander Jug unterstreicht die strategische Bedeutung: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen den öffentlichen Verkehr auch abseits des Alltags weiter stärken. Der Radzug ist dabei ein echtes Vorzeigeprojekt.“