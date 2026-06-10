Chaos um Bahnausbau
Hanke torpediert Einigung zu Brenner-Zulauf: Regierung zieht ÖBB-Rahmenplan zurück
Die Stimmung zwischen Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ), Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP)und SP-Verkerhslandesrat René Zumtobel (v.l.) ist mehr als getrübt.
© APA/Groder
Keine Verschiebung des Brenner-Zulaufs, hieß es gestern. Doch heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Die Bundesregierung vertagte nämlich die Entscheidung über den ÖBB-Rahmenplan. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) ist nicht zufrieden mit dem ausgehandelten Kompromiss.
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