Hanke torpediert Einigung zu Brenner-Zulauf: Regierung zieht ÖBB-Rahmenplan zurück

Keine Verschiebung des Brenner-Zulaufs, hieß es gestern. Doch heute sieht es schon wieder ganz anders aus. Die Bundesregierung vertagte nämlich die Entscheidung über den ÖBB-Rahmenplan. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) ist nicht zufrieden mit dem ausgehandelten Kompromiss.