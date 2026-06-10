Benkos Ehefrau muss zwei Millionen Euro zurückzahlen

René Benko überwies im Jahr 2023 seiner Ehefrau Geld für angebliche Immobilien-Investments. Laut Gericht muss das Geld jetzt zurück in die Insolvenzmasse - das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Im Insolvenzverfahren gegen Signa-Gründer René Benko hat Masseverwalter Andreas Grabenweger in erster Instanz bei einer Anfechtungsklage einen Sieg verbucht. Benkos Ehefrau wurde vom Landesgericht Innsbruck nicht rechtskräftig zur Rückzahlung von zwei Mio. Euro in die Insolvenzmasse verurteilt. Das Gericht erkannte eine Überweisung nicht als Unterhalt an, bestätigte das Landesgericht der APA einen Bericht des Kurier. Beide Seiten meldeten Berufung an.

Konkret ging es bei der Verhandlung um eine Zahlung, die René Benko im Jänner 2023 an seine Frau unter dem Verwendungszweck "Eigenkapital für Immobilieninvestments" geleistet hatte. Laut Frau Benkos Anwalt handelte es sich dabei - zu den monatlichen 10.500 Euro Unterhalt - um einen "Zusatzunterhalt". Damit hätte sie sich laut einer Vereinbarung der Eheleute "etwas Eigenes aufbauen" sollen, wie Benkos Frau vor Gericht aussagte. Wofür das Geld schließlich genau verwendet worden war, war ihr jedoch nicht mehr genau erinnerlich und sie meinte lediglich, es in ihre Immobilienfirma investiert zu haben.

Richterin zog Frau Benkos Aussagen in Zweifel

Das Gericht schenkte dem jedoch keinen Glauben und ordnete das Geld nicht als Unterhalt, sondern als "unentgeltliche Verfügung" und damit als Leistung ohne wirtschaftliche Gegenleistung ein. Damit war die Zahlung im Insolvenzverfahren anfechtbar. Immobilienerwerb oder die Bereitstellung von Geldmitteln falle nicht unter den gesetzlichen Unterhaltsanspruch. Es erschien der zuständigen Richterin angesichts Frau Benkos ausweichender Antworten zu dem Verbleib des Geldes zudem "zweifelhaft", dass sie die Summe auch tatsächlich in eine "allfällige Immobilienfirma einbrachte". Schließlich dürfte ihr bei "lebensnaher Betrachtung" noch erinnerlich sein, was mit dem Geld geschehen sei, hieß es in dem Urteil von Mitte Mai.

Frau Benko wurde indes "Gutgläubigkeit" bescheinigt. Bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens über die Signa Holding im November 2023 soll sie keinen Einblick in die finanziellen Schwierigkeiten ihres Mannes gehabt haben. Benkos Frau hatte nämlich angegeben, erst über Medienberichte davon erfahren zu haben. Zuhause sei über Finanzielles nicht gesprochen worden.

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