Leichenfund in Klagenfurt: 44-Jähriger erschlug Pensionisten mit Hammer

Nach dem Fund eines getöteten 64-jährigen Pensionisten in Klagenfurt hat die Polizei einen 44-jährigen Bekannten des Opfers festgenommen, der die Tat mittlerweile gestanden hat. Laut seiner Aussage kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Streit um Geld, in dessen Folge er mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf des Opfers einschlug.

Klagenfurt – Nachdem Mittwochfrüh ein Mann tot in einem Nebengebäude im Südosten von Klagenfurt gefunden worden war, hat die Polizei am Donnerstag von einem Tötungsdelikt gesprochen. Ein 44-jähriger Kärntner sei noch am Mittwoch ausgeforscht und festgenommen worden, hieß es von der Polizei bei einer Pressekonferenz. Schnell war der Verdacht im Raum gestanden, dass der 64-Jährige wegen seiner schweren Kopfverletzungen aufgrund von Fremdverschulden zu Tode gekommen sein könnte.

Der Leiter des Landeskriminalamtes, Gottlieb Türk, sagte vor Journalisten, das Opfer und der Tatverdächtige, ein 44-jähriger, momentan arbeitsloser Kfz-Lackierer, hatten einander gekannt. In einem Nebengebäude des Hauses des 64-Jährigen sei es dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu der Tat gekommen: Nach einem Streit um Geld – so die Aussagen des Verdächtigen – habe er einen Hammer genommen und mehrmals auf den Kopf des Pensionisten eingeschlagen. Türk selbst sprach von „massivster Gewalt“.