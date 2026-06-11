Leichenfund in Klagenfurt: Polizei spricht von Tötungsdelikt, Mann festgenommen

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem Gebäude im Osten von Klagenfurt am Mittwoch hat die Polizei am Donnerstag ein Tötungsdelikt bestätigt und einen Tatverdächtigen festgenommen.

Klagenfurt – In einem Gebäude im Osten von Klagenfurt wurde am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden. Am Donnerstag sprach die Polizei von einem Tötungsdelikt. Ein Tatverdächtiger sei ausgeforscht und festgenommen worden.

Schnell war der Verdacht im Raum gestanden, dass der 64-Jährige aufgrund von Fremdverschulden zu Tode gekommen sein könnte. Die Leiche wies schwere Kopfverletzungen auf.