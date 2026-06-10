Männliche Leiche in Gebäude in Klagenfurt gefunden: Ermittlungen laufen

In einem Gebäude im Osten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte.

Details zur Auffindesituation wurden vorerst ebenso wenig bekanntgegeben, wie die Identität des Toten. Auch wie lange der Tote bereits am Auffindungsort gelegen hatte, war vorerst unklar. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung wurde beantragt, noch am Mittwochnachmittag soll es neue Erkenntnisse geben, sagte ein Polizeisprecher. (APA)