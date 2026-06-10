Männliche Leiche in Gebäude in Klagenfurt gefunden: Identität nach wie vor unklar

Klagenfurt – In einem Gebäude im Südosten von Klagenfurt ist am Mittwochvormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Laut ersten Erkenntnissen wurden bei dem Toten Kopfverletzungen festgestellt, weshalb Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Die Obduktion des Mannes war für Mittwochabend anberaumt.

Details zur Auffindesituation wurden vorerst ebenso wenig bekanntgegeben, wie die Identität des Toten. Das war auch noch gegen Abend so: „Die Identität ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt“, sagte ein Polizeisprecher. Auch wie lange der Tote bereits am Auffindungsort gelegen hatte, war vorerst unklar. Nachdem die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau stattgefunden hatte, wurde eine Obduktion angeordnet. Ergebnisse werden für Donnerstag erwartet. (APA)