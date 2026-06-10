Zwei Abende. Ein großes Volksmusikereignis.

Im Herbst wird im Congress Innsbruck aufg’spielt, getanzt und Volksmusik gefeiert. Der Kartenvorverkauf für Volkstanzfest und Festabend im Rahmen des 26. Alpenländischen Volksmusikwettbewerbs/Herma Haselsteiner-Preises ist gestartet.

Wenn im Oktober der 26. Alpenländische Volksmusikwettbewerb/Herma Haselsteiner-Preis in Innsbruck stattfindet, wird der Congress Innsbruck wieder zum Treffpunkt für junge MusikantInnen und SängerInnen aus dem gesamten Alpenraum. Neben den Wertungen trägt auch das Rahmenprogramm wesentlich zur besonderen Atmosphäre dieses einzigartigen Volksmusikereignisses bei. Zwei Abende stehen dabei besonders im Mittelpunkt: das Volkstanzfest am Freitag und der Festabend am Samstag.

Die Saitenstraßen Musi aus Bayern, Herma Haselsteiner-Preisträger 2024, spielt beim Volkstanzfest auf. © Saitenstraßen Musi

Volkstanzfest am Freitag

Am Freitag, 23. Oktober 2026, wird im Saal Tirol des Congress Innsbruck aufgespielt und getanzt. Beim Volkstanzfest sind die legendäre Südtiroler 6er Musig und die Saitenstraßen Musi zu hören – zwei Gruppen mit besonderer Geschichte. Die Saitenstraßen Musi aus Bayern wurde 2024 mit dem Herma Haselsteiner-Preis ausgezeichnet und spielt nun heuer wieder in Innsbruck auf.

Das Volkstanzfest ist ein Abend für alle, die gerne tanzen und die Stimmung eines großen Volksmusikabends erleben möchten. Hier treffen Mitwirkende des Wettbewerbs auf Gäste aus Tirol und darüber hinaus. Es wird musiziert, getanzt und gefeiert – ganz im Sinne jener Begegnung, die den Alpenländischen Volksmusikwettbewerb seit Jahrzehnten prägt.

Ein besonderes Wiedersehen: Auch die legendäre Südtiroler 6er Musig ist dabei. © Südtiroler 6er Musig

Festabend mit Preisverleihung

Am Samstag, 24. Oktober 2026, folgt der Festabend im Saal Tirol. Rund 100 junge, ausgezeichnete MusikantInnen und SängerInnen bringen Volksmusik aus dem gesamten Alpenraum auf die Bühne. Der Abend zeigt, wie lebendig diese Musik weitergetragen wird – von jungen Menschen, die mit Können, Freude und großer Selbstverständlichkeit musizieren und singen. Im Rahmen des Festabends werden auch die Herma Haselsteiner-Preise verliehen. Damit zählt der Festabend zu den Höhepunkten des 26. Alpenländischen Volksmusikwettbewerbs/Herma Haselsteiner-Preises. Durch den Abend führen Peter Kostner von ORF Tirol und Sandra Ohms von ORF Oberösterreich.

Kartenvorverkauf gestartet

Für beide Abende sind ab sofort Karten erhältlich. Wer beim Volkstanzfest oder beim Festabend dabei sein möchte, sollte sich bereits jetzt Plätze sichern. Alle Informationen und die Links zum Ticketverkauf gibt es auf der Festivalseite des Tiroler Volksmusikvereins.