„Ich bin fertig.“: Schloss Bruck widmet Albin Egger-Lienz eine besondere Schau

Eine neue Schau auf Schloss Bruck beleuchtet diesen Sommer das Spätwerk von Albin Egger-Lienz (1868 – 1926). Er war der prägende Tiroler Maler seiner Generation. Die Ausstellung „Ich bin fertig. Albin Egger-Lienz +1926“ läuft von 13. Juni bis in den Herbst.

Lienz – Zum 100. Todestag von Albin Egger-Lienz widmet sich die Ausstellung „Ich bin fertig. Albin Egger-Lienz +1926“ den letzten Lebensjahren eines der bedeutendsten Künstler Tirols und eröffnet zugleich neue Perspektiven auf sein Spätwerk. Der Ausstellungstitel greift jene überlieferte Äußerung auf, die mit den letzten Schaffensmomenten des Künstlers in Verbindung gebracht wird.

Ausgehend von Eggers Lebens- und Arbeitsjahren in Bozen nach dem Ersten Weltkrieg beleuchtet die Ausstellung die Veränderungen seiner Zeit und seines künstlerischen Ausdrucks. Internationale Leihgaben treten in Dialog mit bedeutenden Werken aus den Tiroler Landesmuseen und eröffnen einen Blick auf einen Künstler, dessen Werk bis heute weit über Tirol hinauswirkt. Schloss Bruck als Ort der größten öffentlichen Sammlung von Albin Egger-Lienz bietet dafür einen besonderen Rahmen.

© Martin Lugger

Anfänglich orientierte sich der Maler an Franz von Defreggers Historien- und Genremalerei. Um 1900 entwickelte Egger-Lienz seinen charakteristischen, plastisch-monumentale Stil. Er bildete die Grundlage seines späteren Schaffens. In der Kriegszeit schuf er expressive Symbolbilder. Schließlich gelangte er zu den Werken der „zuständlichen Versunkenheit“. Diese Spätwerke prägten die Moderne in Österreich maßgeblich und bilden den Schwerpunkt dieser neuen Ausstellung.

Die Kuratierung übernahmen Carl Kraus und Martin Kofler mit Unterstützung der Tiroler Landesmuseen und des TAP Lienz.