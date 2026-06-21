Schlägerei an Innsbrucker Innpromenade: Polizei forscht fünf Verdächtige aus

Innsbruck – Eine gewaltsame Auseinandersetzung hat am Samstagabend an der Innpromenade in Innsbruck für Aufsehen gesorgt. Gegen 19.30 Uhr gerieten westlich der Grenobler Brücke mehrere männliche Personen im Alter zwischen 25 und 36 Jahren aneinander.

Mehrere unbeteiligte Passanten wurden Zeugen des Vorfalls. Bei der Schlägerei erlitten zwei der Beteiligten leichte Verletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei mittlerweile fünf Tatverdächtige ausforschen. Es handelt sich dabei um einen Österreicher, drei Somalier sowie eine weitere Person, deren Staatsangehörigkeit derzeit noch nicht geklärt werden konnte.