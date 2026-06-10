Reisebus mit Schulkindern kollidierte mit Linienbus: Mehrere Verletzte in Bayern

Nach dem Zusammenstoß zweier Busse in Oberbayern sind mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen des Unfalls seien vier Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Fürstenfeldbruck. Auch etwa 15 Rettungswagen und acht Notärzte seien am Unfallort in Hebertshausen (Landkreis Dachau) im Einsatz.