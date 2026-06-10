Vier Hubschrauber im Einsatz
Reisebus mit Schulkindern kollidierte mit Linienbus: Mehrere Verletzte in Bayern
Nach dem Zusammenstoß zweier Busse in Oberbayern sind mehrere Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen des Unfalls seien vier Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle (ILS) Fürstenfeldbruck. Auch etwa 15 Rettungswagen und acht Notärzte seien am Unfallort in Hebertshausen (Landkreis Dachau) im Einsatz.
Dort waren ersten Polizeiangaben zufolge ein mit Schulkindern besetzter Reisebus und ein Linienbus auf einer Staatsstraße zusammengestoßen. Ein Polizeisprecher sagte, mehrere Kinder seien dabei mittelschwer bis schwer verletzt worden. Für Betroffene wurde ein Bürgertelefon eingerichtet. (dpa)