Schulkind kommt bei schwerem Unfall in Bayern ums Leben, mehrere Verletzte

München – Nach einem Zusammenstoß von zwei Bussen in Oberbayern ist ein Kind gestorben. Das gab der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz vor Ort bekannt. Ein Polizeisprecher sagte, es handle sich um einen Buben. Rettungskräften zufolge starb er noch am Unfallort. Laut Polizei wurden zwei weitere Kinder sowie eine Lehrerin schwer verletzt, viele weitere Menschen leicht.

Der mit den Volksschülern besetzte Reisebus war den Angaben zufolge für einen Schulausflug auf einer Staatsstraße bei Hebertshausen im Landkreis Dachau unterwegs, als er im Bereich einer Kurve mit einem Linienbus zusammenstieß. Die Ursache für den Unfall blieb zunächst unklar, die Polizei ermittelte dazu mithilfe eines Gutachters.