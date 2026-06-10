Zwei Acts, eine Festung und jede Menge Ohrwurmgefahr

Wenn der Schulschluss in Kufstein gefeiert wird, dann darf ein musikalisches Highlight nicht fehlen. Am Freitag, 3. Juli 2026, wird die Festungsarena Kufstein wieder zur großen Bühne für das Sommerkonzert.

Erstmals stehen dabei gleich zwei Acts auf dem Programm: bac und Sandra Hesch bringen ab 20 Uhr frischen Sound, starke Texte und jede Menge Energie auf die Festung. Im Anschluss wird bei der Ö3 Silent Disco Afterparty weitergetanzt.

Sommerabend mit Mitsinggarantie

Wer bei Zeilen wie „Ich wär jetzt Topmodel, hätte safe geklappt…“ oder „Willst du einen rosaroten Tee oder ein Oreo Soufflé?“ sofort mitsingen kann, weiß bereits, was das Publikum erwartet. Und wer die Songs noch nicht kennt, wird sie spätestens an diesem Sommerabend nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Denn bac und Sandra Hesch zählen zu jenen jungen Acts, die gerade online, auf Streamingplattformen und längst auch auf den Bühnen für Begeisterung sorgen.

bac zählt zu den spannendsten Newcomern im deutschsprachigen Pop. © we feel

bac bringt frischen Pop aus Österreich

Der 19-jährige Samuel Bach, besser bekannt als bac, kommt aus Villach und zählt aktuell zu den spannendsten Newcomern im deutschsprachigen Pop. Mit seinem Mix aus Pop, Sprechgesang, treibenden Beats und lässigen Hooks hat er es von den viralen Spotify Top 50 im gesamten DACH Raum bis in die offiziellen Charts in Deutschland und Österreich geschafft. Besonders seine Single „Rosaroter Tee“ entwickelte sich seit Herbst 2024 zum echten Ohrwurm und machte bac einem breiten Publikum bekannt. Seine Musik klingt frisch und unkonventionell, lässt aber immer wieder auch Tiefgang zu. Mal verspielt und verliebt, mal nachdenklich und reduziert, bleibt sein Sound unverwechselbar. Mit seiner Debüt EP „Manchmal so, Manchmal so“ zeigt der junge Künstler, wie vielseitig moderner Pop aus Österreich klingen kann.

Sandra Hesch glänzt mir ihrer Haltung und ihrem Empowerment-Pop

Auch Sandra Hesch bringt 2026 ordentlich Energie auf die Festung Kufstein. Die in Wien lebende Sängerin, Songwriterin und Influencerin erreicht auf TikTok mehr als 770.000 Follower, begeistert über 100.000 Abonnenten auf Instagram und erzielt mit ihren Songs auf Spotify Millionenstreams. Ihre Musik trifft den Nerv einer jungen Generation: Zwischen Herzschmerz, Selbstzweifeln, Freundinnentalk und Selbstvertrauen steht bei ihr vor allem Empowerment im Mittelpunkt. „Girls support Girls“ ist für Sandra Hesch nicht nur ein Motto, sondern eine Haltung, die sich in ihren Songs und in ihrer Community widerspiegelt.

Sandra Hesch bringt ordentlich Energie auf die Festung. © Lukas Feix

Mit ehrlichen Texten, eingängigen Pop Melodien und einer klaren Botschaft macht Sandra Hesch Mut, über Gefühle und persönliche Erfahrungen zu sprechen. Ihre Reichweite nutzt sie dabei auch für wichtige Aufklärung, etwa in Kampagnen gegen sexuellen Missbrauch oder rund um die Gefahr von K.o. Tropfen. Singles wie „Taylor Swift“, „You Problem“ oder „Type“ zeigen, wie gut sich starke Botschaften und tanzbarer Pop verbinden lassen. In Kufstein wird sie genau diese Mischung auf die Bühne bringen.

Weiterfeiern bei der Ö3-Silent Disco Afterparty

Nach den Konzerten ist der Abend noch lange nicht vorbei. Direkt im Anschluss verwandelt die Ö3 Silent Disco Afterparty die Festungsarena in eine besondere Outdoortanzfläche. Mit kabellosen Kopfhörern können die Besucher zwischen zwei Musikkanälen wählen. Zwei DJs sorgen für unterschiedliche Sounds, von House und Elektro bis hin zu Charts und Oldies. So tanzt jede und jeder zum eigenen Lieblingsbeat, gemeinsam und doch ganz individuell.

Das Sommerkonzert in Kufstein ist damit nicht nur ein musikalischer Höhepunkt zum Schulschluss, sondern auch ein besonderer Beitrag der Stadt zur Förderung von Jugend und Musik. Es lädt dazu ein, den Start in die Ferien gemeinsam zu feiern.

Tickets sind ab 33 Euro im Rathaus Kufstein, in allen Raiffeisenbank Filialen sowie bei den Ö-Ticket Verkaufsstellen erhältlich.