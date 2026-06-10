Region Hohe Salve feiert Tracht: Dirndl & Lederhosen Tage begeistern

Vier Tage lang stand die Region Hohe Salve im Zeichen von Tracht, Brauchtum und Musik. Die „Dirndl & Lederhosen Tage“ boten Besuchern ein vielfältiges Programm – von Alm-Konzerten über Käseverkostungen bis zum Catwalk auf 1829 Metern Seehöhe.

Hopfgarten im Brixental, Itter, Wörgl – Kürzlich stand die Region Hohe Salve wieder ganz im Zeichen von Tradition, Brauchtum und Geselligkeit. Die Dirndl & Lederhosen Tage lockten zahlreiche BesucherInnen in die Region und sorgten an vier Tagen für beste Stimmung bei Einheimischen und Gästen.

Umfangreiches Programm

Die Veranstaltung sstarteteam Donnerstagabend. Auf der Salvenalm genossen Besucher den Sonnenuntergang. Dazu boten Musik und der Blick auf die Bergwelt eine passende Eröffnung.

Der Freitag umfasste zwei weitere Punkte. Eine Führung im Stapf Experience Store Wörgl zeigte die Wollproduktherstellung. Teilnehmer erhielten Einblicke in die Firmengeschichte. Danach lud die Erlebnisalm Niederkaser ein. Dort erfuhren Gäste Details zur Käseproduktion und verkosteten regionale Spezialitäten.

Tradition und höchste Mode

Der Samstag stand ganz im Zeichen von Tracht und Brauchtum. Gipfelalm und Sunnseit Hütte boten Kulinarik und Live-Musik. Brauchtumsgruppen wie Kinderschuhplattler, Landjugend und Goaßlschnoizer traten auf. Sie vermittelten lebendige Tiroler Tradition.

Ein Höhepunkt war der Catwalk auf 1.829 Metern Seehöhe. Models zeigten vor Bergkulisse Dirndl- und Lederhosenkollektionen. Trachtenmode Niederkofler beteiligte sich an der Präsentation. Gleichzeitig feierte die Quetschn Academy zehnjähriges Bestehen. Viele Harmonikaspieler schufen in Hopfgarten zusätzliche musikalische Höhepunkte. Das Brezensuppenfest in Wörgl schloss die Tage traditionell ab. Es bot Musik, ein Kinderprogramm und Kulinarik.

Zufriedene Veranstalter

Stefan Astner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region Hohe Salve, zeigte sich erfreut: „Die Dirndl & Lederhosen Tage zeigten, wie lebendig Tradition und Brauchtum in unserer Region gelebt werden. Einheimische und Gäste nahmen das Programm an. Die Stimmung und das Engagement aller Beteiligten machten die Veranstaltung besonders.“