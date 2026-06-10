Reaktion auf Angriffe

Neue Schritte gegen Gewalt: Stichfeste Westen und Security für Notschlafstelle

Bis zu 90 wohnungslose Menschen haben in der Innsbrucker Notschlafstelle Schusterbergweg Platz. Zuletzt häuften sich Gewaltvorfälle unter KlientInnen und gegen MitarbeiterInnen.
© Rita Falk
Liane Pircher

Von Liane Pircher

In der Innsbrucker Notschlafstelle soll es Security, Bodycams und stichfeste Westen für MitarbeiterInnen geben. Damit wollen die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) auf gewaltsame Übergriffe reagieren. Zuletzt schlugen Mitarbeiter deshalb Alarm.

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