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Nationalspieler soll kommen
Scholl plauderte Wacker-Zukunft bei TikTok aus: So geht es für Spielmacher weiter
Die Zukunft von Wacker-Spielmacher Lucas Scholl soll feststehen.
© gepa
Von Daniel Lenninger
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