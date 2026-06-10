Fußball: Nachwuchs-Talente zeigen im M4 Wörgl am Samstag ihr Können

Das M4 Wörgl wird am Samstag zur Fußballbühne für junge Talente. Beim ersten Torjäger Cup kämpfen Nachwuchsteams der Altersklassen U8 bis U10 um den Titel. Besucher erwartet zudem ein großes Familienprogramm mit prominentem Gast.

Wörgl – Neun ausgeloste Nachwuchsteams aus den Bezirken Kufstein, Schwaz und Kitzbühel messen sich am kommenden Samstag im M4 Wörgl. Die Altersklassen U8, U9 und U10 treten gegeneinander an. Sie spielen um den Titel und um Preise, eine Torschusswand-Challenge ergänzt den Wettkampf. Jeder Treffer dort zählt für das Team. Die Sieger jeder Altersklasse erhalten Teamausstattung. Zusätzlich gibt es 1.000 Euro für die Vereinskasse.

Auch ein „Special Guest“ wird erwartet: Der Trainer des Bundesligisten SCR Altach, Ognjen Zaric, besucht den Cup. Dabei hat er Bezug zur Region, denn Zaric wuchs in Kufstein auf. Er wird die Teams anfeuern, zudem stehe er für Fotos und zur Unterstützung bereit. Das Rahmenprogramm soll Unterhaltung für die ganze Familie bieten, so die Veranstalter in einer Aussendung.

Glücksrad und Co. fürs Publikum

Gestaltet wird das Programm vom M4 Wörgl gemeinsam mit dem Life Radio und dem Lisi Family Hotel, dazu gehören auch Live-Moderation und Kinderanimation. Für die Gäste gibt‘s außerdem Mitmachaktionen, ein Glücksrad und weitere Angebote.