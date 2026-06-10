22. Internationale Golden Roof Challenge – der spektakuläre Kampf gegen die Schwerkraft

Am Samstag, 13. Juni, herrscht wieder Ausnahmestimmung in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße. Top-Leichtathleten aus 15 Nationen stellen sich im Weit- und Stabhochsprung dem Kampf gegen die Schwerkraft.

Nach der spektakulären „OBI-Challenge“, einem Wall-Jump über ein fünf Meter hohes Hindernis als Eröffnungs-Show-Act, trifft im Herren-Stabhochsprung der Tiroler Lokalmatador Riccardo Klotz wieder auf starke Konkurrenz: Die US-Top-Springer Olen Tray Oates und Carson Cody Waters kämpfen ebenso um wertvolle Weltranglistenpunkte wie Asien-Meister Hussain Al Hizam/KSA.

Im Damen-Stabhochsprung stehen unter anderem auch die Südamerika-Meisterin Juliana de Menis Campos/BRA sowie die Jugend-Weltrekordhalterin Allika Inkeri Moser/EST am Laufsteg. Der Herren-Weitsprung kann mit WM-Medaillengewinner Bozhidar Sarâboyukov/BUL einen absoluten Top-Star aufweisen, der mit seinen heuer erzielten 8,45 Metern nur 6 cm hinter der Welt-Jahresbestmarke liegt. Diese Marke will er bei der Challenge attackieren, um die dafür ausgeschriebene Sonderprämie „Nordkette Trophy“ zu knacken, deren Jackpot aktuell bei 12.000 Euro liegt. Zumindest der Meeting-Rekord von 8,18 Metern soll am Samstag fallen.

Bei den Damen trifft die Tiroler Nachwuchshoffnung Deborah Achleitner auf WM-Medaillengewinnerin Letícia Oro Melo/BRA sowie die aktuelle Afrika-Meisterin Némata Nikiéma/BFA. Nach ihrem Sensations-Weltrekord bei der Golden Roof Challenge im Vorjahr wird Paralympics-Top-Star Fleur Jong/NED auch heuer wieder im Weitsprung nach den Sternen greifen. Mit Joel De Jong/NED steht auch der männliche Para-Weltrekordhalter der Blade Jumper wieder am Start. Beide werden versuchen, die für einen Paralympics-Weltrekord mit 1000 Euro dotierte „Volksbank Tirol Paralympics Trophy“ zu knacken.

Am Vorabend sind die Top-Athleten zum Casino-Dinner ins Casino Innsbruck geladen und im Anschluss zu einer Roulette-Play-Round, um den Adrenalinspiegel für den Kampf gegen die Schwerkraft bereits auf Betriebstemperatur zu bringen.

Interessante Einblicke in die Magie der Int. Golden Roof Challenge: Der Event findet auf der größten mobilen Leichtathletikanlage der Welt „The FlySwat™“ statt. Die Stabhochsprung-Artisten schrauben sich dabei auf bis zu 5,20 m langen Hightech-Karbonstäben in schwindelerregende Höhen. Ihre Stäbe sind hohl, haben eine Wandstärke von lediglich 2 mm und wiegen bis zu 3 kg. Damit erreichen sie Anlaufgeschwindigkeiten von bis zu 36 km/h – um damit die Stäbe mit bis zu 700 kg an der oberen Zug-Hand im Absprung zu belasten. Ein spektakulärer Katapulteffekt bis knapp 6 m Flughöhe ist garantiert, und damit Gänsehaut pur am 60 cm hohen, 1,5 m breiten Laufsteg.

Diese Anlaufgeschwindigkeit wird noch von den Top-Weitspringern übertroffen, welche mit bis zu 41 km/h über den Laufsteg fegen! Am Absprungbalken erfolgt ein flüchtiger Bodenkontakt von lediglich 1/10-Sekunde, um dabei eine Andruckkraft-Spitze von bis zu 10 Tonnen in eine horizontale Flugbahn umzuwandeln. Der Einschlag in der Sandgrube nach einem 8-Meter-Sprung stoppt den Athleten von 30 auf 0 in einer weiteren 1/10-Sekunde; der Einschlagkrater ist beachtlich, der hochgeschleuderte Sand spritzt bis zu 10 m weit. Intensiver ist Spitzensport kaum erlebbar! Beginn Hauptprogramm: 18.00 Uhr. Eintritt frei!