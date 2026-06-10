Druck erhöht: Novartis-Beschäftigte in Schaftenau streikten für höhere Löhne

Seit Wochen stocken die Lohnverhandlungen für die Beschäftigten in der Chemischen Industrie, etwa auch für die Tiroler Pharma-Mitarbeiter von Novartis und Sandoz. Nun rollte die Warnstreik-Welle weiter, am Mittwoch in Schaftenau.

Langkampfen – Nach den Warnstreiks vor rund zehn Tagen in Kundl haben am Mittwoch Vormittag zahlreiche Beschäftigte des Tiroler Pharma-Riesen Novartis am Standort Schaftenau in Langkampfen ihre Arbeit für zwei Stunden niedergelegt. Mit dem befristeten Streik wollen sie den Druck für einen Kollektivvertrags-Abschluss erhöhen, die Gewerkschaften GPA und Pro-Ge fordern eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 3 Prozent.

Am Angebot der Arbeitgeberseite üben die Arbeitnehmer-Vertreter heftige Kritik: Arbeitgeber würden eine Erhöhung entweder um lediglich 0,5 Prozent plus eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro bieten, oder alternativ ein Plus von 2,0 Prozent allerdings auf 2 Jahre und gültig erst ab Oktober 2026. Damit wurde die bereits siebte Verhandlungsrunde ergebnislos unterbrochen. Der Kollektivvertrag sollte bereits seit 1. Mai gelten.

„Kein Grund für Lohnzurückhaltung“

„Bei der Chemischen Industrie geht es wieder aufwärts und es gibt keinen Grund für einen Krisenabschluss oder Lohnzurückhaltung“, sagt Harald Schweighofer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA Tirol: „Gerade von der Wirtschaft wird immer wieder gesagt, dass Leistung sich lohnen soll - dies gilt genauso für die tolle Arbeit, die von den 9000 Beschäftigten in der Chemischen Industrie in Tirol tagtäglich geleistet wird.“