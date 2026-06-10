Dabei, oder nicht dabei?
Fußball-Experten gesucht: Spielt dieses Land bei der WM 2026 mit?
Jordanien und Kolumbien schlagen ein – sind diese Länder auch bei der WM dabei?
© APA/AFP/SANDY HUFFAKER
Erstmals findet die Fußball-Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern statt. Da kann man schnell einmal den Überblick verlieren. Wir stellen euer WM-Wissen auf die Probe. Dabei sein ist in diesem Quiz alles.
Wer ist bei der Mega-WM dabei?
Erstmals spielen 48 Mannschaften um den WM-Titel. Wisst ihr, welche Teams dabei sind?
Frage 1 von 20:
Panama
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