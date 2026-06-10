Chaostage beim Bahn-Ausbau
Hickhack um den Brenner-Zulauf in Tirol: Machtkampf mit Wien entbrannt
Die Verkehrspolitik ist derzeit eine politische Baustelle zwischen Tirol und der Bundesregierung: Landeshauptmann Anton Mattle (VP), Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und SPÖ-Verkehrslandesrat René Zumtobel (v.l.) vertreten unterschiedliche Positionen.
© APA/EXPA/Groder
Politisch kann von Chaostagen rund um den Brenner-Nordzulauf gesprochen werden. Vereinbarungen wurden gekippt, der fixierte neue ÖBB-Rahmenplan wurde Mittwoch zurückgezogen. Und in der SPÖ ist ein offener Konflikt mit Genossen in Wien ausgebrochen.
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