Bei Bergtour abgestürzt: Schwer verletzter Urlauber erst am nächsten Tag gefunden

Holzgau – Einen herausfordernden Sucheinsatz haben Außerferner Einsatzkräfte hinter sich. Wie die Polizei berichtet, brach ein deutscher Urlauber am Dienstag von seiner Ferienunterkunft in Bach alleine zu einer Wanderung in den Allgäuer Alpen auf. Nachdem der 44-Jährige nicht zum Abendessen in seiner Unterkunft erschienen und telefonisch nicht erreichbar war, wurde die Rettung alarmiert.