„Stammesspiele“ in Igls standen im Zeichen von Gemeinschaft und Abschied

Rund 450 Erwachsene und Kinder kamen beim Pfadfinderzentrum zu einem viertägigen Turnier der besonderen Art zusammen. Sie alle verband die Faszination Stockkampf – und die Erinnerung an den kurz zuvor verstorbenen Gründer des Tiroler Wildniszentrums, Ron Bachmann.

Vier Tage lang wurde gekocht, gespielt, gelacht, gearbeitet, gesungen und erinnert. Zu den „Stammesspielen 2026“ versammelten sich am Pfingstwochenende rund 450 Menschen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz beim Pfadfinderzentrum in Innsbruck-Igls. Fabio Prochaska vom federführenden Innsbrucker Verein „Lebensoart“ zog nun sein Resümee zur Veranstaltung.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr kamen heuer erneut mehr als 30 sogenannte „Stämme“ – darunter Familien, Schulen, Natur- und Wildnisschulen sowie freie Gruppen – zusammen, um an dem großen Stockkampf-Turnier teilzunehmen, das laut Prochaska weit mehr ist als ein sportlicher Wettkampf.

Die „Wiesenschlacht“ gehört zu den beliebtesten Stockkampf-Bewerben. Ziel ist es, den Gegner mit dem Stock an den Beinen zu berühren und selbst nicht erwischt zu werden. © Lebensoart

In den Kategorien Kinder, Jugend, Erwachsene, Women Only und Legenden 50+ traten die Teilnehmer zunächst in einer Gruppenphase und anschließend im K.-o.-System gegeneinander an. Daneben gehört die „Wiesenschlacht“ zu den beliebtesten Bestandteilen des Wochenendes. „Dabei stehen nicht Sieg und Niederlage im Vordergrund. Statt Platzierungen vergeben die Ältesten besondere Ehrungen wie ‘Best Smile’, ‘Best Moves’, ‘Best Look’ oder ‘Best Looser’ und würdigen damit Spielfreude, Kreativität und Fairness“, so Prochaska.

„Schulgarten“ Telfs holte Stammespokal

Der bedeutendste Preis der Stammesspiele ist der Stammespokal. Er wird gemeinsam mit dem „Heiligen Stock“ verliehen, den der kurz vor der Veranstaltung verstorbene Tiroler Wildnisschulen-Pionier Ron Bachmann bei der ersten Ausgabe 2022 feierlich überreichte. „Anders als bei klassischen Turnieren entscheidet dabei nicht die sportliche Leistung. Ausgezeichnet wird jener Stamm, der durch Fairplay, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft, Auftreten, Vorbereitung, Spielfreude und ähnliche Qualitäten den stärksten Gesamteindruck hinterlässt“, erklärt Prochaska. 2026 bekam diese Auszeichnung der Stamm "Schulgarten" aus Telfs. Sie werden damit zu einem Hüterstamm und werden für die nächsten Stammesspiele Verantwortung übernehmen.

Der „Schulgarten“ Telfs sicherte sich den „Stammespokal“. © Lebensoart

Die diesjährige Veranstaltung wurde erstmals nicht von einem einzelnen Hüterstamm organisiert. Stattdessen arbeiteten alle bisherigen Hüterstämme gemeinsam an der Durchführung. „Besonders sechs Mitglieder des Vereins Lebensoart übernahmen dabei erneut zentrale Aufgaben in den Bereichen Anmeldung, Buchhaltung, Turnierleitung, Veranstaltungsort und Küche“, so Prochaska.

Tod von Wildnisschulen-Pionier prägte das Wochenende

„Überschattet und gleichzeitig tief geprägt, wurde das Wochenende vom Tod von Ron Bachmann, der friedlich im Kreis seiner Familie in Mutters starb. Er selbst würde vielleicht sagen, er habe die Adresse gewechselt“, trauert Prochaska um seinen Freund und Mentor. „Für die Stammesspiele bedeutet sein Tod weit mehr als den Verlust eines geschätzten Menschen. Ohne Ron Bachmann gäbe es die Veranstaltung in ihrer heutigen Form vermutlich nicht.“

Gemeinsam mit seiner Frau Geli gründete und leitete Bachmann das Natur- und Wildniszentrum der Alpen. Das Projekt gehörte zu den Wegbereitern der europäischen Wildnisbewegung und inspirierte über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Natur- und Wildnisschulen, Bildungsinitiativen und Gemeinschaftsprojekte. „Auch die Gründer des Vereins Lebensoart lernten sich vor mehr als 25 Jahren als Kinder und Jugendliche in den Ferienlagern des Natur- und Wildniszentrums kennen“, erinnert sich Prochaska.

Die Gemeinschaft von Jung und Alt steht bei den Stammesspielen im Vordergrund. © Lebensoart

Das Stockkampfspiel, das heute den Kern der Stammesspiele bildet, sei aus dieser Zeit entstanden. Vor rund 24 Jahren wurde es von Kindern im Umfeld des Natur- und Wildniszentrums erfunden und über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Als Fabio Prochaska und seine Mitstreiter vom Verein Lebensoart im Jahr 2022 die ersten Stammesspiele ins Leben riefen, luden sie jene Menschen ein, die dieses Spiel liebten.

Heute sind aus diesen ersten Teilnehmern Familien, Schulen, Vereine und Gemeinschaften geworden. „Fast alle der 450 Menschen, die heuer in Igls zusammenkamen, haben direkt oder indirekt eine Verbindung zu Ron und Geli Bachmann“, so Prochaska. „Während auf den Wiesen gespielt wurde, Menschen gemeinsam arbeiteten und Kinder bis spät in den Abend am Feuer saßen, wurde sichtbar, was aus einer Idee entstehen kann, wenn sie über Jahrzehnte weitergegeben und umgesetzt wird: eine lebendige Gemeinschaft, die weit über ein Turnier hinausgeht.“ (TT.com)

So sehen Sieger aus. © Lebensoart