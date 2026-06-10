Laut Trump Iran-Einigung am Wochenende möglich

US-Präsident Donald Trump hat eine baldige Einigung mit dem Iran angekündigt - wie schon mehrere Male zuvor in den vergangenen Wochen. Ein Abschluss sei in den kommenden Tagen möglich. Vielleicht geschehe dies über das Wochenende und wahrscheinlich in Europa. Er werde mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sprechen. Vizepräsident JD Vance werde bei der Unterzeichnung zugegen sein. Die Straße von Hormuz werde geöffnet werden, sobald die USA unterschrieben hätten.

Zuvor hatte Trump für Donnerstagabend angedrohte Angriffe auf den Iran wieder abgesagt. Nach Gesprächen mit "der höchsten Ebene der iranischen Führung" zeichne sich eine Verhandlungslösung ab, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Der Ölpreis gab daraufhin deutlich nach. Der Iran zeigte sich allerdings zurückhaltend und erklärte umgehend, dass es noch keine Einigung gebe.