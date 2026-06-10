Neue US-Angriffe auf Iran - Straße von Hormuz angeblich zu

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump neue Angriffe auf mehrere Ziele im Iran geflogen. Laut Trump sollte die Bombardierung aber bald darauf wieder enden. Iranischen Vertreter hätten ihn darum gebeten, sagte Trump dem Sender Fox News. Der Iran reagierte mit der kompletten Schließung der Straße von Hormuz, was die USA dementierten.

"Die Angriffe sind eine Reaktion auf die ungerechtfertigte und anhaltende Aggression des Irans", teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Die neuesten Maßnahmen begannen laut US-Angaben um 17.15 Uhr US-Ostküstenzeit (23.15 Uhr deutscher Zeit). Centcom bezeichnete diese als "Selbstverteidigungsschläge". Kurz zuvor hatte Trump bereits weitere Angriffe für "heute" angekündigt. Israel sei laut Trump nicht beteiligt.

Iranische Staatsmedien meldeten Explosionen an der Südküste. Wie die Nachrichtenagentur Irna und der Rundfunk übereinstimmend berichteten, wurden Explosionen nahe den Städten Minab und Sirik beobachtet. In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär in Sirik am Golf von Oman Angriffe geflogen.

Explosionen gab es Medienberichten zufolge auch auf der Insel Qeshm und der Hafenstadt Bandar Abbas. Aus anderen Landesteilen gab es unbestätigte Berichte über Aktivität der Flugabwehr.

Der Iran schloss nach den US-Angriffen laut eigenen Angaben die Straße von Hormuz für die Durchfahrt jeglicher Schiffe. Das oberste iranische Militärkommando teilt mit, dass die Anordnung auch Öltanker und Handelsschiffe umfasse. Jedes Schiff, das eine Durchfahrt versuche, werde beschossen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf das Militär. Iranischen Medien zufolge seien bereits zwei Schiffe getroffen worden, die das Verbot missachtet und eine Durchfahrt durch die Meerenge versucht hätten.

Das US-Militär dementierte die Komplettsperrung der Straße von Hormuz jedoch. "Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Straße von Hormuz ein und wieder heraus", teilte Centcom auf X mit. Es seien auch keine US-Kriegsschiffe getroffen worden.