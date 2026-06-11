Siege für England und Portugal vor WM-Auftakt

England hat seine WM-Generalprobe gegen Costa Rica nach einem heftigen Unwetter in Orlando gewonnen. Im mit großer Verspätung angepfiffenen Duell war das Team von Trainer Thomas Tuchel die hoch überlegene Mannschaft und gewann 3:0 (1:0). Auch Portugal schloss seine WM-Vorbereitung mit einem Erfolg ab. Der Europameister von 2016 bezwang Nigeria beim Heimspiel in Leiria mit 2:1 (1:1). Superstar Cristiano Ronaldo verpasste mehrere Chancen auf sein 144. Länderspieltor.

Der 41-Jährige wird seine sechste WM-Endrunde bestreiten und damit wie Lionel Messi und Mexikos Guillermo Ochoa einen Rekord aufstellen. Die Tore für die Portugiesen erzielten Pedro Neto (23.) und Francisco Conceicao (75.), für Nigeria war Akor Adams (37.) erfolgreich. Portugal trifft zum WM-Auftakt am kommenden Mittwoch auf die Demokratische Republik Kongo. Usbekistan und Kolumbien sind die weiteren Vorrundengegner in Gruppe K.

Für die Engländer trafen Declan Rice (9. Minute) und Anthony Gordon per Foulelfmeter (68.) sowie Ollie Watkins (87.) gegen den nicht für die WM qualifizierten Gegner aus Mittelamerika. England hatte beste Gelegenheiten für weitere Tore. Vor dem Anpfiff waren auf Videos und Fotos aus dem Inter&Co Stadium in den sozialen Netzwerken starke Regenfälle und Blitze zu sehen. Während des Spiels kam aber die Sonne raus.