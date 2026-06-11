Co-Gastgeber Mexiko eröffnet Fußball-WM gegen Südafrika

Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet. Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen. Im zweiten Match der Gruppe A treffen am Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Guadalajara Tschechien und Südkorea aufeinander. Erstmals findet die Endrunde mit 48 Mannschaften statt, Österreich ist erstmals seit 1998 wieder dabei.