Kanada will Social Media für Unter-16-Jährige verbieten

Im Kampf gegen die Social-Media-Gefahren für Kinder und Jugendliche will nun auch Kanada ein Mindestalter für die Nutzung entsprechender Angebote einführen. Die Regierung legte am Mittwoch (Ortszeit) einen Gesetzentwurf vor, der ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige vorsieht. Zudem sollen mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Angebote stärker kontrolliert werden.

"Wir haben die sehr ernsten Folgen gesehen, die aus Online-Medien erwachsen können", erklärte Kulturminister Marc Miller. "Die Sicherheit von Kindern darf kein bloßer Nebengedanke sein." Deshalb sollten Social-Media-Konten künftig erst ab einem Alter von 16 Jahren eröffnet werden können.