Nur neun Orte ausgezeichnet
Wörgl holte sich erneut den European Energy Award in Gold
Bei der Verleihung (v.l.): Jürgen Schneider (BMLUK), Klaus Kandler (e5-Teamleiter Wörgl), Patrick Gruber (e5-Teamleiter Breitenbach am Inn) Josef Auer (Bürgermeister Breitenbach am Inn), Michael Riedhart (Bürgermeister Wörgl), Helmut Strasser (e5 Österreich)
© BMLUK / APA-Fotoservice / Franz Neumayr
Wer mehr als 75 Prozent der Maßnahmen und Kriterien für Energie- und Klimaschutz umsetzt, erhält den europäischen Energiepreis in Gold. Wörgl ist dabei eine von nur neun Gemeinden in Österreich.
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