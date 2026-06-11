Kommentar

Der Aufschlag für die nächsten Aufgaben

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

„Ins Gelingen verliebt“: Markus Marterbauer (SPÖ) beschönigte in seiner Budgetrede wenig, versuchte sich aber dennoch in Optimismus. Die Regierung kann gute Stimmung brauchen.

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