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Kommentar
Der Aufschlag für die nächsten Aufgaben
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
„Ins Gelingen verliebt“: Markus Marterbauer (SPÖ) beschönigte in seiner Budgetrede wenig, versuchte sich aber dennoch in Optimismus. Die Regierung kann gute Stimmung brauchen.
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