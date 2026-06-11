Alkolenker kam in Weer von der Straße ab, Führerschein abgenommen

Der 28-jährige Autofahrer blieb beim Unfall auf der Tiroler Straße unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv.

Weer – Ein 28-jähriger Autofahrer war am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr auf der Tiroler Straße in Weer unterwegs, als er rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw fuhr über die abfallende Böschung und kam auf einer Wiese schließlich zum Stillstand.

Mit Unterstützung eines Passanten versuchte der Österreicher, das Unfallfahrzeug selbst über die Böschung zu bergen. Ein weiterer Passant alarmierte in der Zwischenzeit die Polizei.

Führerschein abgenommen

Eine Streife der Polizei Schwaz traf bei der Unfallstelle ein und nahm den Verkehrsunfall auf. Der 28-jährige Lenker blieb beim Unfall unverletzt. Ein durchgeführter Alkomattest verlief positiv, teilte die Polizei mit. Dem 28-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er wird angezeigt.