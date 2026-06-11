Verkehrssicherheit in Gefahr
Bauamt rodete Efeubewuchs: Anrainerin sorgt sich jetzt um brütende Vögel
Jahrzehntelang war die Mauer der Straßenbrücke dicht mit Efeu bewachsen. Die Anrainer-Familie sah auch Vögel wie den Hausrotschwanz darin brüten.
© Rimml, Membeth, CC0, via Wikimedia Commons
Seit Jahrzehnten ist eine Straßenbrücke in Dölsach dicht mit Efeu bewachsen. Dort hätten Vögel gebrütet, sagt eine Anrainerin. Nun entfernte das Bezirksbauamt den Bewuchs „aus Sicherheitsgründen“. Vögel hätte man keine gesehen.
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