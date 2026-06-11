Verkehrssicherheit in Gefahr

Bauamt rodete Efeubewuchs: Anrainerin sorgt sich jetzt um brütende Vögel

Jahrzehntelang war die Mauer der Straßenbrücke dicht mit Efeu bewachsen. Die Anrainer-Familie sah auch Vögel wie den Hausrotschwanz darin brüten.
© Rimml, Membeth, CC0, via Wikimedia Commons
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Seit Jahrzehnten ist eine Straßenbrücke in Dölsach dicht mit Efeu bewachsen. Dort hätten Vögel gebrütet, sagt eine Anrainerin. Nun entfernte das Bezirksbauamt den Bewuchs „aus Sicherheitsgründen“. Vögel hätte man keine gesehen.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046

Kommentare

0