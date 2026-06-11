Ski-Welt hofft auf den Herausforderer, aber Eliasch möchte FIS-Präsident bleiben

Der Sommer steht längst vor der Tür, der Weltcup 2025/26 Geschichte, aber der Skisport bleibt am Donnerstag neben der angehenden Fußball-Weltmeisterschaft ein Thema. Der britisch-schwedische Milliardär Johan Eliasch will beim Kongress in Belgrad (SRB) FIS-Präsident bleiben, die großen Ski-Nationen wie Österreich oder die Schweiz sind dagegen.

Johan Eliasch legt es genauso an wie der Schweizer FIFA-Präsident Gianni Infantino: Kleinen Nationen den Teppich ausrollen und im Gegenzug Stimmen für eine mögliche Wiederwahl generieren. Im Fall Infantinos wäre das 2027 der Fall, Gegenkandidat findet sich derzeit im Fußball-Lager keiner. Im Fall von Eliasch ist hingegen ein Anflug von Demokratie zu erkennen – der Liechtensteiner Unternehmer Alexander Ospelt bündelt die Hoffnung der großen Wintersportnationen. Denn die werfen dem seit 2021 amtierenden Eliasch Bruch mit Tradition, mangelnde Transparenz und schlechtes Finanzgebaren vor. Das brachte ihm von der Wochenzeitung „Die Zeit“ den Titel „Donald Trump des Skisports.“ So seien die Rücklagen der FIS von 130 auf 43 Millionen Euro geschrumpft – binnen einer Amtszeit.

Zehn von 80 Verbänden haben gesagt, dass sie unbedingt einen Wechsel wollen. Sie wollen die Kontrolle übernehmen. Johan Eliasch (FIS-Präsident)

Beim 57. FIS-Kongress im Belgrader Sava Centar darf man sich Donnerstag (Sitzung ab 9 Uhr) allerhand erwarten, zumal der Amtsinhaber gerne juristische Karten ausspielt. Das war im Fall von Ex-Rennläuferin Alexandra Meissnitzer so, die in der FIS tätig war und seit einem kritischen Interview nicht mehr die Türschwelle des Verbandsbüros überschreiten darf.

„Ich gehe davon aus, dass er nicht mehr gewählt wird“, glaubt der Osttiroler Christian Scherer. Ob sich der scheidende ÖSV-Generalsekretär da trotz der Rückendeckung anderer großer Verbände wie Deutschland oder der Schweiz sowie Athleten wie Mikaela Shiffrin, Lucas Pinheiro Braathen oder Marco Odermatt sicher sein kann?

FIS-Wahl 2026 Der Internationale Skiverband (FIS) hat 141 nationale Mitgliedsverbände, 80 davon sind Vollmitglieder (Full Members) mit Stimmrecht. Länder wie Chile (2), Zypern, Hong Kong, Nepal, Pakistan, San Marino, Thailand, Armenien oder Kirgistan (je 1) verfügen über weniger Stimmen als große Wintersport-Nationen (u. a. Österreich, Schweiz je 3). Beim heutigen FIS-Kongress in Belgrad (SRB) will der offiziell von Georgien nominierte Johan Eliasch gegen Alexander Ospelt (LIE) in seine dritte Amstzeit.

Eliasch, der sich mangels Rückendeckung im eigenen Lager von Georgien nominieren ließ, baut vor allem auf die Unterstützung kleiner Nationen, die mit dem Skisport bestenfalls über TV-Übertragungen verbunden sind. Doch auch diese – siehe Kasten – verfügen über Stimmrecht.

Und Eliasch, der sich in einem 47-seitigen Wirkungsbericht des Weltskiverbands zum Jahr 2025 im Vorwort selbst über den grünen Klee lobte, reagierte zuletzt auf Kritik mit der ihm eigenen Wahrheit: „Nicht jeder ist glücklich. Zehn von 80 Verbänden haben gesagt, dass sie unbedingt einen Wechsel wollen. Sie wollen die Kontrolle übernehmen. Doch es gibt noch 70 weitere.“