Neonorange für mehr Sicherheit: Gratis Schwimmbojen-Verleih am See Weißlahn gestartet

Um Badeunfälle vorzubeugen, stehen am beliebten Badesee in Terfens ab sofort zehn Exemplare zum Ausleihen bereit. Eine ähnliche Aktion gibt es österreichweit sonst nur am Bodensee.

Terfens – Auch wenn das Wetter gerade anders ausschaut – die Badesaison steht vor der Tür. Um die Sicherheit der Gäste zu erhöhen, gibt es am Badesee Weißlahn in Terfens nun zehn Schwimmbojen, die kostenlos ausgeliehen werden können. Durch ihre neonorange Farbe sollen sie vor allem die Sichtbarkeit erhöhen und bieten Auftrieb in Notsituationen.

Zur Verfügung gestellt wurden die Bojen vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Die Wasserrettung Schwaz begrüßt und unterstützt die Initiative ebenso. Besonders freut sich auch der Kindergemeinderat Terfens, der sich im Rahmen eines Wettbewerbs zum Thema „Sicherheit“ mit dem Thema „Schwimmbojen“ beschäftigte. Nach dem Bodensee ist der Badesee Weißlahn damit nun der zweite See in Österreich mit diesem Angebot.

Einfache Handhabung

Badegästen soll dadurch auch die Möglichkeit geboten werden, die Vorteile von Schwimmbojen kennenzulernen, so Bürgermeister Florian Gartlacher. Sie machen SchwimmerInnen besser erkennbar, bieten bei Krämpfen, Erschöpfung oder Schwindel Ruhe und Auftrieb und dienen im Notfall als sichtbares Notsignal.

Die Handhabung ist einfach: Boje entnehmen, bei Bedarf Wertgegenstände im wasserdichten Staufach verstauen, Hüftgurt anlegen und nach dem Schwimmen wieder zurückhängen.

Auch praktisch: Die Begleiter im kühlen Nass verfügen zusätzlich über ein wasserdichtes Staufach, in dem kleinere Wertgegenstände während des Schwimmens trocken aufbewahrt werden können.

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Bojen sind keine Schwimmhilfen

„Wer sich in offenen Gewässern weiter vom Ufer entfernt, sollte eine Schwimmboje mitführen. Wird man müde oder gerät man in eine Notsituation, kann die Boje zusätzlichen Auftrieb bieten, um sich festzuhalten und auf sich aufmerksam zu machen“, erklärt Martin Pfanner vom KFV, „Dennoch gilt: Schwimmbojen sind keine Schwimmhilfen oder Schutzausrüstung und eignen sich ausschließlich als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für geübte Schwimmer.“