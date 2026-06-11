Neues Restaurant

„Die Fiegnerin“ lud zur Eröffnung in die alten Schlossmauern

Lena Theussl, Geschäftsführerin der Schloss Fügen GmbH, bewirtete die Gäste bei der Eröffnungsfeier mit diversen Spezialitäten - unterstützt durch ihr Team.
© Angela Dähling
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Die Gemeinde Fügen eröffnet mit ihrer Tochtergesellschaft ein neues Restaurant im Schloss Fügen. Weil bisher kein Pächter gefunden werden konnte, betreibt es die Schloss Fügen Betriebs GmbH nun selbst. Kürzlich wurde die Eröffnung gefeiert.

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Angela Dähling

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