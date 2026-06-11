Verwirrung um Steuersenkung auf Lebensmittel: Unternehmen warnen vor Kosten und Chaos

Kurz vor dem Start am 1. Juli gibt es weiterhin keine vollständige Liste jener Grundnahrungsmittel, für die künftig statt 10 Prozent nur noch 4,9 Prozent Mehrwertsteuer anfallen. Tirols Lebensmittelgewerbe stöhnt unter verwirrenden Auflagen und fürchtet hohe Kosten sowie den Ärger ihrer Kundinnen und Kunden.