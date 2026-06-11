Brisantes Verkehrsthema

Mehr Abstand beim Überholen von Radfahrern: Aktionsfahrten mit Schwimmnudel in Völs

Die RadlerInnen nutzten bei den Aktionsfahrten Schwimmnudeln aus Schaumstoff, um zu zeigen, wie groß der gesetzlich vorgeschriebene Abstand beim Überholen ist.
© Radstammtisch Völs
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Beim Überholen von Radfahrenden gelten inner- wie außerorts seit 2022 klare gesetzliche Mindestabstände. In der Praxis werden diese oft nicht eingehalten. Der Radstammtisch Völs machte unlängst mit speziellen Aktionsfahrten auf die brisante Thematik aufmerksam – und löste ganz unterschiedliche Reaktionen aus.

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