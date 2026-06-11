Mehr Abstand beim Überholen von Radfahrern: Aktionsfahrten mit Schwimmnudel in Völs

Beim Überholen von Radfahrenden gelten inner- wie außerorts seit 2022 klare gesetzliche Mindestabstände. In der Praxis werden diese oft nicht eingehalten. Der Radstammtisch Völs machte unlängst mit speziellen Aktionsfahrten auf die brisante Thematik aufmerksam – und löste ganz unterschiedliche Reaktionen aus.