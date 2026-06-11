Brennende Berge
Sonnwend- und Herz-Jesu-Feuer in Tirol: Unterschiede und Termine im Überblick
Ähnliche Optik, unterschiedlicher Ursprung: Sonnwend- und Herz-Jesu-Feuer zieren an den letzten Juniwochenenden oft Tirols Berge.
© Elisabeth Larcher, Daniel Liebl
Der eine Brauch geht auf die vorchristliche Zeit zurück, der andere könnte katholischer nicht sein: Sonnwend- und Herz-Jesu-Feuer ähneln sich auf den ersten Blick stark, unterscheiden sich aber in ihrer Tradition. Diese Unterschiede gibt es und an folgenden Orten sind sie zu sehen.
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