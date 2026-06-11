„Warum ist der noch hinter mir?“ Trailrunner Raphael Öfner erobert die Berge

Für den jungen Trailrunner Raphael Öfner aus Wildermieming liegen mit seinen zehn Lebensjahren die Dinge klar auf der Hand: „Ich habe gesehen, was der Papa reißt und wollte es auch ausprobieren.“ Sein Fazit: „Laufen macht Spaß.“ Für seinen Sport geht der Bub drei- bis viermal wöchentlich trainieren. Erfolge bleiben nicht aus.