TIROLERisch gsund und mit Teamgeist

Fußball- und Laufteam, Yoga und Pilates – das Gesundheitsprogramm der TIROLER VERSICHERUNG kann sich sehen lassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemeinsam aktiv: in der Arbeit und in der Freizeit.

Gesundheit beginnt mit Eigeninitiative und wird bei der TIROLER aktiv gefördert. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Deshalb bieten wir sichere und gesunde Arbeitsplätze sowie ein nachhaltiges und umfassendes Gesundheitsangebot“, erzählt Jane Platter, Leiterin Personalmarketing & Personalentwicklung und verantwortlich für das Gesundheitsmanagement in der TIROLER. „Wir setzen auf ein ganzheitliches Angebot, weil wir davon überzeugt sind, dass es umfassende Maßnahmen in mehreren Bereichen braucht, um gesund und leistungsfähig zu bleiben“, so Platter.

Für Körper, Geist und Seele

Ob Morgen-Yoga, sporttherapeutisch begleitete Aktivpausen am Arbeitsplatz, gemeinsame Laufevents oder intern organisierte Fußballspiele – bei der TIROLER wird im Team trainiert. Das stärkt nicht nur die Fitness, sondern auch den Zusammenhalt. „Unsere Teams unterstützen sich gegenseitig – beim Sport und in der täglichen Arbeit“, weiß Platter. „Immer in Bewegung bleiben“, das Motto von TIROLERisch gsund, ist Programm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von zahlreichen Angeboten und einem topmodernen Arbeitsplatz. Und genau das zeigt sich in der Qualität ihrer täglichen Arbeit. „Gemeinsam lassen sich bessere Ergebnisse erzielen. Das spüren letztlich auch unsere Kundinnen und Kunden“, bringt es Platter auf den Punkt.

Begegnung und Bewegung

Die neue TIROLER Zentrale in der Innsbrucker Innenstadt bietet topmoderne Arbeitswelten: Eine Architektur, die Austausch und Rückzug gleichermaßen ermöglicht. Viel Holz, viel Grün und offene Strukturen sowie ein eigenes Fitnessstudio, das 24/7 für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich ist. Für Platter ist klar: „Dieses Arbeitsumfeld lässt keine Wünsche offen und spiegelt unsere Unternehmenswerte wider. Leistung, Zusammenhalt und Qualität werden hier spürbar.“

Gesund erfolgreich

Ein Augenmerk liegt auch auf der mentalen Gesundheit. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Angehörigen können kostenfrei psychologische Beratungsangebote nutzen. „Motivierte und gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen tagtäglich Topleistungen, die die TIROLER so erfolgreich machen. Schon allein deshalb ist uns ihr Wohlbefinden ein großes Anliegen“, so Platter. Diesen „TIROLERisch gsunden“ Weg bestätigt auch das BGF-Gütesiegel, eine der höchsten nationalen Auszeichnungen für Betriebliche Gesundheitsförderung, das der TIROLER schon zum dritten Mal in Folge verliehen wurde.

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Mehr als ein Job – gemeinsam stark

Wie werden Gesundheit und Teamgeist bei der TIROLER gelebt? Vier Mitarbeiter*innen geben ihre persönlichen Einblicke in eine Arbeitswelt, die Menschen in den Mittelpunkt stellt.

David Heißenberger (Team TIROLER Service, KFZ-Versicherungen) „Die TIROLERisch gsunden Angebote sind für mich ein wichtiger Ausgleich. Als Koordinator unseres Fußball-Teams bringe ich Kolleg*innen zusammen und sorge dafür, dass wir gemeinsam aktiv bleiben. Es geht dabei auch um Teamgeist und Zusammenhalt, der auch im Job spürbar ist. Dieser Austausch abseits der Arbeit stärkt unser Miteinander bei der TIROLER und lässt uns enger zusammenwachsen – für mich die ideale Kombination aus Motivation und starkem Team.“

Julia Kranebitter (Team Personalmanagement, Personalverrechnung) „Die TIROLERisch gsunden Yoga- und Pilates-Angebote nutze ich regelmäßig – sie bringen mich in Bewegung, geben mir neue Energie und helfen mir, nach einem Arbeitstag bewusst abzuschalten. So bleibe ich fit und fokussiert und kann meine Aufgaben mit voller Konzentration angehen. Gleichzeitig unterstützen sie mich, im Alltag gelassen zu bleiben und neue Kraft zu schöpfen – für mich die ideale Balance, Beruf und Alltag gut in Einklang zu halten.“

Ingrid Steiner (Leiterin Team Digitalisierung & Prozessmanagement) „Ich liebe Yoga und freue mich, diese Begeisterung im Rahmen von TIROLERisch gsund mit Kolleg*innen zu teilen. In meinen Yoga-Stunden kommen Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammen, nehmen sich bewusst Zeit und stärken gemeinsam Körper und Geist. Es ist schön zu sehen, wie gut das Angebot angenommen wird und wie daraus ein wertvoller Austausch entsteht – eine Auszeit, die neue Energie bringt und unseren Arbeitsalltag in der TIROLER spürbar bereichert.“