Wandern, Wein und Weitblick

Beim pannonisch Wandern im Burgenland geht es nicht darum schwitzend und außer Atem viele Gipfelkreuze zu erreichen. Hier stehen Entschleunigung, kulinarische Genüsse und das Bewundern der Vogelvielfalt im Vordergrund.

Die Schwalbe, die tiefenentspannt vier gierig aufgerissene Schnäbelchen mit Futter befüllt, dürfte gebürtige Burgenländerin sein. Woran man das erkennt? „Nicht etwa an der Zeichnung des Gefieders. Sondern an ihrem Charakter“, witzelt ein Hobby-Ornithologe, der sein Fernglas knapp einen Meter unter dem Nest aufgebaut hat.

Hätten Burgenländer doch ein besonders entspanntes Gemüt: „Weil sie wegen der flachen Landschaft Tage vorab sehen, wer sich nähert.“ So könnten sie sich vorbereiten und würden nicht überrascht.

Dieses Credo beherzigt auch Mama-Schwalbe, die interessiert doch gelassen das halbe Dutzend Wanderer betrachtet, das aus dem hölzernen Unterstand, dessen Giebel sie zum Brüten auserkoren hat, auf den angrenzenden Neusiedler See blickt.

Unzählige Unterstände laden während des Wanderns zur Vogelbeobachtung ein. © Judith Sam

Egal wohin die Touristen ihr Fernglas am „Meer der Wiener“ richten - überall im Schilf wuselt es. Vor den Windrädern, die sich am Horizont erheben, schreitet ein Reiher. Eine Rohrammer pflegt ihr Gefieder und vor der Vogelbeobachtungs-Station saust eine Art Graugänse-Kindergarten vorbei. Vier erwachsene Tiere warten, bis ein Dutzend flauschiger, langbeiniger Knäuel die Sandpiste gequert hat und im Unterholz verschwunden ist.

Video | Manchmal spazieren auch Wasserbüffel durch das Bild

15 Routen für Genusswanderer

„Liebevoll gestaltete Zwischenziele wie dieses findet man auf allen 15 zum Genusswandern zertifizierten Routen, die im Rahmen des Pannonischen Wanderns angeboten werden“, schildert Petra Aminger. Die Mitarbeiterin des Burgenland Tourismus, die geführte Touren anbietet, schwärmt von der Vielfalt der Wege, die in Nord, Mittel- und Südburgenland unterteilt werden: „Den Norden charakterisiert das flache Steppengebiet am Rande des Neusiedler Sees.“

In der Mitte durchschreitet man Wälder und Naturparks, vorbei an urigen Buschenschenken und traditionsreichen Winzern, abgerundet von schier endlosen Ausblicken. Im Süden, wo sich Weinberge sanft an Streuobstwiesen reihen und die Sicht bis in die ungarische Tiefebene reicht, spricht Aminger wegen des Hügellandes von Höhentraining.

Aus Sicht eines Tirolers eine etwas dick aufgetragene Wortwahl. Gleichen die Erhebungen, die ein wenig angeordnet sind wie Wellen, mehr einer sanften Gischt, die ins Burgenland schwappt, als brachialen Brechern, wie so manchem Tiroler Gebirgszug.

Eine kleine Auswahl „Pannonischer Wander-Tipps“ Im Norden: Die Tiefebene des Neusiedler Sees und des Leithabergs ist durchzogen von Wegen ohne nennenswerte Steigung. Diese Region eignet sich für Familien und Einsteiger und lässt sich optimal mit Vogelbeobachtung oder einer Schifffahrt kombinieren. Wege im Norden: Hier bietet sich eine Wanderung auf dem Panoramaweg nahe des Sees durch Weingärten, vorbei an Kirschbäumen und Laubwäldern am Leithagebirge an. Hier eröffnen sich wunderbare Ausblicke über den Neusiedler See bis in die Ungarische Tiefebene. Im Mittelburgenland und in der Rosalia-Region finden Besucher wegen der üppigen Wälder viele Schattenplätze zum Rasten. Heurige und Winzer laden unterwegs auf regionale Spezialitäten ein. Ebenso kann man sich in Thermen oder bei einem Besuch der vielen Schlösser und Burgen abkühlen. Wege in der Mitte: Wer auf dem Weinsteinweg inmitten schöner Weinberge nahe der ungarischen Staatsgrenze flaniert, kann einen Abstecher in das nahe gelegene Geburtshaus von Komponist Franz Liszt in Raiding unternehmen. In der Nähe des Weges wurde 1989 mit dem Fall des Eisernen Vorhangs Geschichte geschrieben. Im Süden: Umgeben von sanften Hügeln steht hier nicht Sport, sondern entschleunigter Genuss im Vordergrund. Hier findet man Orte wie Bad Tatzmannsdorf - Österreichs berühmtesten, 400 Jahre alten Kurort, in dem Prominente im heilenden Schlamm und Thermalwasser gebadet haben. Zudem ist es das erste Wanderdorf des Burgenlandes. Wege im Süden: Ab Bad Tatzmannsdorf kann man auf dem Friedensrundweg nach Stadtschlaining spazieren. In der Friedensburg Schlaining, einem lohnenden Zwischenziel, war die kleinste Friedensuniveristät der Welt untergebracht.

Eines ist allen Routen gemeinsam: Ruhe. Man könnte beinahe von Detox sprechen. Der Begriff stand einst für das Reinigen des Körpers von Giften und Schlacken. Künftig dürfte akustisches Detox gefragt sein - was das Burgenland mit Bravour umsetzt.

Während Aminger gut 60 Kilometer südlich des Sees über den Bernstein Trail flaniert, hört sie meist nur natürliche Geräusche, wie den sanften Wind, der das Wandern an den 300 Sonnentagen im Jahr angenehm untermalt. Urlaub für die Ohren.

Video | Manchmal hört man auch einen wild lebenden Bienenschwarm

Neben Kapellen, Thermen, Vinotheken, Heurigen und Winzern laden auch kulturelle Schätze, wie Burg Schlaining, Wanderer zum Verweilen ein.

„Das erstmals 1271 urkundlich erwähnte Gebäude war einst eine Wehranlage“, schildert Führerin Elisabeth Holzschuster. Im Laufe der Jahrhunderte vollzog die Burg eine 180-Grad-Wendung: „Nachdem das Land sie übernommen hatte, gründete der Landesrat für Kultur darin das ,Österreichische Institut für Friedensforschung‘.“ Statt Kriegshelden zu zelebrieren, widmete man sich auf der Friedensburg daraufhin Friedenspädagogik. Was könnte wichtiger sein?

Die Entstehungsschritte von Burg Schlaining wurden in 3D-Druck-Modellen nachgebaut. © Judith Sam

Den Finger am Puls der Zeit hat das Burgenland auch in Sachen Umweltschutz. Drehen sich am Horizont doch regelrechte Wälder von Windrädern. „72 Prozent des Stroms werden energieautark gewonnen. Bis 2030 will das Land zu 100 Prozent energieautark sein“, erklärt Nationalpark-Rangerin Henrike Wacker. Nicht ganz so elegant klingt der nächste Satz der Biologin, die Urlauber auf Vogelwanderungen begleitet: „Dort hinten, das ist der große Stinker.“

Keine Sorge, werte Hobby-Ornithologen, die drahtige Blondine schikaniert nicht gerade Vögel. Der exzentrische Name bezeichnet offiziell einen kleinen See, der seinem Titel allerdings nicht gerecht wird – aber ebenfalls ein abenteuerliches Wander-Zwischenziel darstellt: „Lacken wie diese weisen eine hohe Soda-Konzentrationen auf, sodass in Trockenperioden weiße Salzablagerung entstehen.“ Diese einzigartige Wasserwelt und deren Insekten bilden den Lebensraum seltener Vögel.

Nationalpark-Rangerin Henrike Wacker schildert Urlaubern Hintergründe zu Burgenlands schillernder Vogelwelt. © Judith Sam

Der Camouflage-Schnaps

Was den Uferschnepfen und Rohrammern ihre Käfer, sind den Wanderern Strudel, Fischgulasch oder Paprika-Hendl. „Und deafs a bissl' Sterz sein?" fragt Anna Maria Glatz. Die gute Seele des Gasthofs Zur Traube in Neckenmarkt serviert neben Gerichten auch Pointen: „Meine Ahnen waren Boazichta. Bohnenzüchter." Sterz, ihre Leibspeise, eine Komposition aus Mehl, Bohnen und Fett, galt einst als sättigendes Arme-Leute essen. „Heute ist es eine Burgenländische Delikatesse", plaudert die Großmutter und ergänzt: „Danach gibts einen Schnaps. Einen Klaren. Denn den sieht die Leber nicht."