„Wir waren Vorreiter und wurden belächelt“

Was heute tt.com ist, hat vor 30 Jahren als „Tirol Online“ begonnen. Julia Lechner war dort ab 1999 eine der beiden ersten fixen Redakteure. Sie erzählt vom bescheidenen Start, anfänglicher Skepsis und wegweisenden Ereignissen.

Als Terroristen am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in das World Trade Center steuerten, hatte Julia Lechner Dienst. Während die ersten Bilder aus New York von Fernsehsendern gezeigt wurden, setzte sie gemeinsam mit IT-Technikern alle Hebel in Bewegung, um die Meldung über den Anschlag auf „Tirol Online“ publizieren zu können. Was bei den Strukturen und Abläufen damals gar nicht so einfach war. „Aber es hat funktioniert, der Artikel ging raus, wir waren ähnlich schnell wie viele TV-Stationen.“ Spätestens da sei vielen klar geworden, dass die Zukunft der Nachrichten, zumindest teilweise, auch im Internet liegt.

Was tt.com im Jahr 2026 ist, hat 1996 als „Tirol Online“ begonnen. Anfangs wurde die Website nur unregelmäßig aktualisiert. Julia Lechner war ab April 1999 eine der zwei ersten fixen Redakteure. Sie veröffentlichte Berichte, entwickelte neue Konzepte, brachte Ideen ein, betreute einen schon früh implementierten Chat, über den sich Nutzerinnen und Nutzer austauschen konnten. Alles an einem Computer, den sie sich mit ihrem Arbeitskollegen teilen musste.

„Wir waren Vorreiter“, sagt Lechner, „und wurden doch belächelt.“ Sowohl extern, in der Bevölkerung, als auch intern, bei Medienmenschen, habe es anfangs jede Menge Skepsis gegeben. „Vielen Tirolerinnen und Tirolern musste ja erstmal erklärt werden, was das Internet überhaupt ist.“ Das tat das „Tirol Online“-Team. Auch offline. Etwa auf der Innsbrucker Herbstmesse oder in Zeitungsberichten.