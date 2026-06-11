Golden Roof Challenge, Kufstein Unlimited und heilige Herzen auf den Bergen: Das ist los in Tirol

Auch wenn es das Wetter nicht vermuten lässt, aber der Sommer kehrt am Wochenende ein Stück weit zurück. Dementsprechend viele Outdoor-Events laden in Tirol ein. So steht Innsbruck am Samstag ganz im Zeichen der „Golden Roof Challenge“, in Kufstein wiederum kommt für zwei Tage Festival-Feeling auf, daneben sorgen der Koasamarsch, der Klimalauf und die Dolomitenradrundfahrt für sportliche Höhepunkte. Und Feuer auf den Bergen gedenken an den Abenden dem Tiroler Herz-Jesu-Schwur.