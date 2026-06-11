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Golden Roof Challenge, Kufstein Unlimited und heilige Herzen auf den Bergen: Das ist los in Tirol
Sensationelle Sprünge, heiße Herzen und die Festungsstadt im Festivalfieber: Ob bei der „Golden Roof Challenge“ in Innsbruck, den vielen Herz-Jesu-Feuern im ganzen Land, oder bei Kufstein Unlimited, wo unter anderem Punk-Rocker Salo sich die Ehre gibt – das Wochenende hat viel zu bieten.
© Falk, Springer, Jelinek
Auch wenn es das Wetter nicht vermuten lässt, aber der Sommer kehrt am Wochenende ein Stück weit zurück. Dementsprechend viele Outdoor-Events laden in Tirol ein. So steht Innsbruck am Samstag ganz im Zeichen der „Golden Roof Challenge“, in Kufstein wiederum kommt für zwei Tage Festival-Feeling auf, daneben sorgen der Koasamarsch, der Klimalauf und die Dolomitenradrundfahrt für sportliche Höhepunkte. Und Feuer auf den Bergen gedenken an den Abenden dem Tiroler Herz-Jesu-Schwur.
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