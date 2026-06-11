Herzensprojekt vorbei
Mister Silz/Mötz Kranebitter nach Erfolgsstory und bitterem Ende: „Das war mein Leben“
Nach 12 Jahren ist endgültig Schluss: Gönner Christian Kranebitter kehrt seinem „Baby“ SPG Silz/Mötz den Rücken.
© Kranebitter
Mit dem freiwilligen Abstieg von der tt.com Regionalliga in die zweitniedrigste Fußball-Unterhaus-Liga endet am Donnerstag auch die Ära von „Mister SPG Silz/Mötz“ Christian Kranebitter. So stolz der Weg mit dem steilen Aufstieg bis in die Westliga macht, so enttäuschend war das Ende. Neues Projekt lässt Augen wieder strahlen.
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