Mister Silz/Mötz Kranebitter nach Erfolgsstory und bitterem Ende: „Das war mein Leben“

Mit dem freiwilligen Abstieg von der tt.com Regionalliga in die zweitniedrigste Fußball-Unterhaus-Liga endet am Donnerstag auch die Ära von „Mister SPG Silz/Mötz“ Christian Kranebitter. So stolz der Weg mit dem steilen Aufstieg bis in die Westliga macht, so enttäuschend war das Ende. Neues Projekt lässt Augen wieder strahlen.